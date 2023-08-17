 تل أبيب: واشنطن توافق على بيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا - بوابة الشروق
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تل أبيب: واشنطن توافق على بيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:07 ص

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن اسرائيل تلقت إذنا من الولايات المتحدة الأمريكية لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" لألمانيا، وبذلك صار الطريق ممهدا للصفقة التي تقدر بالمليارات.

وجاء في بيان الوزارة أن هذه تعد أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل، وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت قرار الحكومة لإسرائيل اليوم.

وكانت تعد الموافقة الأمريكية العقبة الرئيسية الأخيرة في الصفقة التاريخية بين ألمانيا وإسرائيل.

يذكر أن المفاوضات بشأن هذه الصفقة كانت بدأت بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في العام الماضي.

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