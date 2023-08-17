مدرب هايدنهايم: نريد تحقيق المفأجاة في مباراتنا الأولى بالبوندسيلجا

يستهدف نادي هايدنهايم، تحقيق مفاجأة عندما يسجل ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني(بوندسليجا)، بملاقاة مضيفه فولفسبورج البطل السابق لألمانيا بعد غد السبت.

وسيكون هايدنهايم الفريق رقم 57 الذي يظهر في البوندسليجا منذ انطلاق المسابقة في 1963، وذلك عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي متفوقا على دارمشتاد، الذي عاد أيضا لدوري الأضواء.

وقال فرانك شميت المدرب الذي يتواجد منذ سنوات طويلة مع هايدنهايم في تصريحات صحفية، أن التوقعات مرتفعة بين اللاعبين والنادي والجماهير ، ومن المتوقع حضور حوالي آلف مشجع للفريق أمام فولفسبورج.

وأشار "إنها مباراتنا الأولى فقط في البوندسليجا، التوتر عالي والتوقعات كبيرة".

وأضاف "من الناحية المثالية نريد أن نحقق المفاجأة منذ البداية" ، مشيرا إلى أن الجميع على دراية بـ "التحدي الكبير" الذي يأتي من خلال اللعب في دوري النخبة المحلي.