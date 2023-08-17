شهيد فلسطيني وإصابة بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين

استشهد شاب فلسطيني اليوم، وأصيبت إحدى موظفات وزارة الصحة الفلسطينية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشاب استشهد إثر إصابته بالرصاص في الرأس والصدر والبطن، مضيفة أن إحدى موظفات الوزارة تبلغ من العمر (34 عاما)، وتعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت جنين صباح اليوم، بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد، واختطفت شابين آخرين.