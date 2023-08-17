ارتفاع طفيف في معدل البطالة بهولندا خلال يوليو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا اليوم الخميس، أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف في يوليو إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر.

وارتفع معدل البطالة المعدل موسميا من جانب منظمة العمل الدولية للفئة العمرية 15 – 75 عاما إلى 3.6% في يوليو من معدل مستقر في يونيو بلغ 5ر3 %.

وعلاوة على ذلك، كان هذا أقل معدل للبطالة منذ يناير عندما بلغ 3.6%.

وفي نفس الشهر من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 3.6% أيضا.

وكان هناك 362 ألف عاطل في يوليو بارتفاع من 353 ألف قبل شهر.

وارتفع معدل البطالة الذي يطبق على الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، إلى 8.6% في يوليو من 8.3% في يونيو.