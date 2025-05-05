أحيت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، خلال حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وتزين المسرح الكبير بلافتة "كامل العدد"، ما يعكس استمرار شغف الجمهور بالأعمال الخالدة لعبد الوهاب، والتي ما زالت حية في الوجدان.

وتألق نجوم الطرب في الأوبرا، وهم: رحاب مطاوع، سمية وجدي، عصام محمود، رحاب عمر، حسام حسني، وأحمد عبد الكريم، في أداء باقة من روائع موسيقار الأجيال، منها: "ساكن قصادي"، "حمال الأسية"، "من غير ليه"، "ودارت الأيام"، "قول لي حاجة"، "يا خلي القلب"، "أيظن"، "اجري اجري"، "يا دنيا يا غرامي"، و"يا مسافر وحدك"، فيما عزفت الفرقة في بداية الحفل لحن "أغدًا ألقاك".

جاء الحفل استمرارًا لرسالة دار الأوبرا المصرية في الاحتفاء برموز وقامات الإبداع، واستكمالاً لخططها الرامية إلى إحياء ونشر أعمال التراث الغنائي والموسيقي العربي، صونًا للهوية الفنية، وحفاظًا على هذا الموروث من الاندثار.