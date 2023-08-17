إلهام شاهين عن دورها بمسلسل الفريدو: لم أقدمه من قبل ولم تقدمه أي فنانة في الوطن العربي

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل «الفريدو»، المأخوذ من أحدى حكايات كتاب «55 مشكلة حب» للكاتب مصطفى محمود، والمقرر عرضه قريبا، كما وعدت جمهورها بأنه سيشاهدها في دوؤ مختلف عليها تماما لم تقدمه من قبل ولم تقدمه أي فنانة في الوطن العربي.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع «انستجرام»، صور من كواليس المسلسل تجمعها بأبطاله، معلقة: «مبروك علينا مسلسل ألفريدو.. يارب بالتوفيق.. أوعد جمهورى بدور جديد تماما.. لم أقدمه من قبل ولم تقدمه أى فنانه فى الوطن العربى».

مسلسل «الفريدو» يقوم ببطولته كلا من إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وهو سيناريو وحوار ومعالجة درامية عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

وكشفت إلهام شاهين عن سبب حماسها للمشاركة في المسلسل، حيث إنها من عشاق الكاتب مصطفى محمود، وأنها وافقت فور معرفتها أن العمل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب»، الذي نشر لأول مرة عام 1972، قامت بقرأته عدة مرات.

وتعود إلهام شاهين للدراما بعد عام من مشاركتها بمسلسل «بطلوع الروح»، أخر أعمالها بالمسلسلات التلفزيونية، والذي شارك في السباق الرمضاني 2022، وتكون من 15 حلقة، وشاركها في بطولته كلا من منة شلبي، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، وديامان بو عبود، ودارينا الجندي، وسميرة الأسير، وأيمن عزب، وعزت زين، وريم نصر الدين، وجلال العشري، وهاجر السراج، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري. ودارت أحداثه حول فتاة ذهبت لقضاء عطلة مع زوجها وطفلها في تركيا، ويقوم زوجها بإختطافها سافر بها إلى سوريا لينضم إلى تنظيم داعش.