محافظ البحيرة: استرداد 5 قطع أراضي أملاك دولة بوادي النطرون

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حرص المحافظة على مواجهة كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بجدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين واستعادة حق الدولة والشعب بشكل كامل.

وأوضحت أنه تم تنفيذ حملة بمركز ومدينة وادي النطرون، بإشراف كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد حمزة رئيس الوحدة المحلية، والتي أسفرت عن استرداد 5 قطع أراضي أملاك دولة بمساحة 1194 فدانا.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية استمرار تلك الحملات، مؤكدةً عدم التهاون في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.