حدد المستشار محمد مصطفى سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة بعد غد الاثنين، أمام محكمة جنايات مطروح، لبدء أولى جلسات محاكمة لاعب كرة القدم بنادي الزمالك أحمد محمد أبو الفتوح، وشهرته "أحمد فتوح"، في قضية اتهامه بإحراز مواد مخدرة والقتل الخطأ.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي أجرتها معه، حيث أسندت إليه الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه/ السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وذكرت النيابة، أن التحقيقات ثبت منها أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، والذي تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

وأضافت النيابة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة (الحشيش) المشار إليها.

وأشارت إلى أنها كانت قد استجوبت المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.