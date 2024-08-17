إسرائيل ترصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة برعم بالجليل الأعلى

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة برعم، في الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت« العبرية، إن الجيش رصد إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة برعم في الجليل الأعلى.

ولم تذكر الصحيفة فيما إذا تسببت الصواريخ في إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصدر جيش الاحتلال بيانا رسميا بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عبر غارة جوية على منطقة صور في جنوب لبنان حسين إبراهيم كاسب، قائد قوة في وحدة الرضوان، التابعة لحزب الله.

من جانبه، أعلن حزب الله، قصفه بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة أييليت هشاحر، شمالي إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء المواجهات الحدودية في 8 أكتوبر الماضي.

‏وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على وادي الكفور في منطقة النبطية (جنوب) إلى 10، بينهم امرأة وطفلاها، بجانب 5 مصابين.

وتشهد مناطق جنوب لبنان، منذ 8 أكتوبر الماضي، تصاعدا في الغارات الإسرائيلية على المنطقة، حيث تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.