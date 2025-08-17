تعرف على الجوائز الفردية ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي استضافتها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 41/40، في مباراة مثيرة امتدت لرميات الترجيح.

وجاءت الجوائز الفردية كالتالي:

الإسباني سيرجيو سانشيز.. أفضل جناح أيسر

عبدالرحمن أشرف "بودي".. أفضل جناح أيمن

السلوفيني إنجيك ألجوس.. أفضل ظهير أيسر

الدنماركي إيميل سورينسن... أفضل ظهير أيمن

السويدي نيكولا روجانوفيتش.. أفضل صانع ألعاب

الألماني تيم شرودر.. أفضل لاعب دائرة

الألماني فين كناك.. أفضل حارس مرمى

السلوفيني إنجيك ألجوس.. هداف البطولة برصيد 67 هدف

الإسباني ماركوس فيس باليستر.. أفضل لاعب في البطولة

وأقيمت البطولة على أرض مصر في الفترة من 6 حتى 17 أغسطس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستضافت منافسات البطولة، 4 صالات وهم، الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

أذيعت البطولة حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.