رئيس منطقة المنيا الأزهرية يبحث مع شيوخ معاهد إدارتي ملوي وديرمواس الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع شيوخ المعاهد الأزهرية بإدارتي ملوي وديرمواس، وذلك بحضور قيادات المنطقة والإدارات التعليمية الأزهرية، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد على أهمية تهيئة المعاهد وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه العملية التعليمية بما يضمن انطلاقة قوية للعام الدراسي.

كما أكد الدور المحوري لشيوخ المعاهد في متابعة انتظام الدراسة، وتحقيق الانضباط داخل المعاهد، والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري علميًا وأخلاقيًا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس المنطقة مع مختلف إدارات الأزهر بالمنيا لمتابعة الاستعدادات، والوقوف على المشكلات ميدانيًا، ووضع الحلول الفعالة لها قبل بداية العام الدراسي.