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رسميا .. فوز قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية

قيس سعيد ونبيل القروي
قيس سعيد ونبيل القروي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 4:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 4:41 م

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الثلاثاء، فوز المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد.

وقد حل قيس سعيد بالمركز الأول بعد حصوله على 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين ،فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 9ر12 %،ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ 7ر10%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 4ر7% من الأصوات.

ومن المقرر أن يخوض كل من سعيد والقروي جولة إعادة من المزمع إجراؤها في موعد أقصاه 13 من أكتوبر المقبل.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.


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