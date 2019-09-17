السعودية تدعو إلى السماح غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بسوريا

أعربت المملكة العربية السعودية -اليوم الثلاثاء- عن أسفها الشديد إزاء ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا عن تصاعد عمليات الاستهداف المتعمد للمناطق التي يسكنها المدنيون الأبرياء خصوصاً في إدلب، داعية أطراف الصراع كافة إلى تجنب المدنيين والسماح غير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأكد مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل - في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان - موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية منذ بدايتها، الذي يتمثل في دعم جميع الجهود الدولية لحل هذه الأزمة سياسياً، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ما يحقق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.

وأعرب الدكتور الواصل - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - عن الأسى لما ورد في تقرير اللجنة من أن الصراع القائم في سوريا أدى إلى تشريد قرابة 13 مليون شخص من المدنيين، نصفهم لاجئون والنصف الآخر مشرد داخلياً.