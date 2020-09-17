أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك ألميريا الإسباني، أنه لا يتدخل في أمور الكرة السعودية من سنتين، وأنه استقال من الرئاسة الشرفية لنادي التعاون السعودي منذ سنة.

وربط البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أن آل الشيخ وراء رحيل كارتيرون عن الزمالك، قبل أن ينفي مالك ألميريا ذلك في مداخلة هاتفية عبر قناة النهار.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية:«(أنا شايل إيدي من الكرة السعودية منذ سنتين)، واستقالت منذ سنة من الرئاسة الشرفية للتعاون السعودي».

ونفى آل الشيخ علاقته برحيل كارتيرون عن الزمالك إلى التعاون حيث قال:«أنا نفسي غير مقتنع بكارتيرون».

وأضاف:«الموضوع (بقى ماسخ)، هل أنا سألقي بالأموال في الهواء».

وأكمل:«أنا قايل أنا خارج الكرة المصرية، وتعرضت لشتائم بأقذر الألفاظ، ولحبي لمصر تنازلت».

وواصل:«أنا أمس أحارب الأهلي واليوم أحارب الزمالك كيف هذا؟ ».

وأضاف:«أنا رحلت وأغلقت هذه الصحفة، لماذا سآخذ من الزمالك مدربه هل هو مورينيو».