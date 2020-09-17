تعيين جنرال في الجيش وزيرا للصحة في البرازيل

تم تعيين إدواردو بازويلو وزيرا للصحة في البرازيل، بعد عدة أشهر من توليه المنصب بشكل مؤقت ، حسبما أفاد التلفزيون البرازيلي مساء الأربعاء.

وتولى بازويلو، وهو أيضا جنرال في الجيش، مسؤولية الوزارة مؤقتا منذ أيار/مايو عندما استقال نيلسون تيش بعد خلاف مع الرئيس جائير بولسونارو حول سبل مواجهة البلاد لوباء كورونا.

ولم يوافق تيش على استخدام عقار علاج الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين، في علاج كوفيد -19.

وعلى النقيض، قال الخبير اللوجستي بازويلو إن الحكومة تدرس توزيع هيدروكسي كلوروكين على العائلات في "مجموعة علاج كورونا"، وفقا للتقرير التلفزيوني.

يشار إلى أن البرازيل هي واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء، حيث أظهرت الأرقام الرسمية تسجيل أربعة ملايين و419 ألفا و83 حالة إصابة و134 ألفا و106 حالات وفاة .

من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفحوص التي تجريها الدولة قليلة للغاية.

ولطالما تعرض بولسونارو، الذي أصيب هو نفسه وأفراد آخرون من أسرته بكورونا، لانتقادات في الداخل والخارج بسبب أسلوبه المتساهل في التعامل مع الوباء. ووصف الرئيس مرض كوفيد -19 بأنه "أنفلونزا خفيفة" ورفض العديد من الإجراءات الوقائية التي فرضتها دول أخرى.