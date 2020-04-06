أمريكا تطالب بالحصول على أصول إضافية مرتبطة بفضيحة فساد صندوق الاستثمار

واشنطن - د ب أ

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديم شكاوى مدنية تستهدف مصادرة أصول إضافية بقيمة 300 مليون دولار تقول إنها مرتبطة بعمليات غسل أموال تورط فيها صندوق الاستثمار السيادي الماليزي"وان إم.دي.بي"الذي أشهر إفلاسه.

يذكر أن فضيحة فساد صندوق الاستثمار الماليزي تفجرت عام 2015 عندما تم اتهام رئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت رزاق نجيب بتحويل نحو 7ر2 مليار دولار من حسابات الصندوق التابع للدولة إلى حساباته الشخصية.

وحددت شكاوى وزارة العدل الأصول الإضافية ومنها ملصقات 14 فيلما ترويجيا حصل عليها رضا عزيز مع أكثر من 4 ملايين دولار من أموال مرتبطة بأصول تم اختلاسها من صندوق الاستثمار الماليزي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تتضمن الأصول تسهيلات ائتمانية في بريطانيا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، يشتبه في ارتباطها بخط ائتمان قدمته شركة النفط الماليزية بتروليوس دي فنزويلا الفنزويلية إلى شركة الخدمات النفطية السعودية بترو سعودي أويل سيرفس، مرتبطة باستخدام سفيتني تنقيب عن النفط حصلت عليهما شركة بترو سعودي بأموال تم الحصول عليها من صندوق الاستثمار الماليزي بطرق احتيالية.