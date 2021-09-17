باكستان: 2928 إصابة و68 حالة وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت باكستان اليوم الجمعة تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 27 ألف و72 حالة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وطبقا لأحدث إحصائيات المركز، سجلت البلاد 2928 حالة إصابة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و218 ألفا و749 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة بسبب كورونا.

وأجرت باكستان حتى الأن 18 مليونا و740 ألفا و356 اختبارا للكشف عن الفيروس ،منها57 ألفا و626 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى مليون و125 ألفا و952 مريضا فيما لا يزال 4960 في حالة حرجة في البلاد.