البحث عن غريق جرفه تيار مياه شاطئ الهانوفيل في الإسكندرية

يواصل فريق إنقاذ تابع لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير، اليوم الجمعة، أعمال البحث عن غريق في أحد شواطئ الهانوفيل المميز بالعجمي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغًا بغرق شخص في شاطئ الهانوفيل المميز، حيث جرفه التيار، ولم يستطع مقاومته.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة إسعاف، ومسئولي شواطئ العجمي، إلى موقع البلاغ منذ أمس، جرى تواصل أعمال البحث عن الغريق في الشاطئ، والشواطئ المجاورة، لانتشال الجثمان، بعد الهدوء النسبي لحالة البحر صباحًا.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

ويُذكر أن شواطئ الإسكندرية، تتعرض هذه الآونة - من كل عام - لما يُسمى بـ"هبات سبتمبر"، حيث تأتي نتيجة لشدة الرياح، وارتفاع الأمواج، مما يُنشأ دوامات بحرية تتسبب في وقوع حالات غرق، خاصة في الشواطئ المفتوحة.