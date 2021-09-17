 تعزيز الأمن في محيط الكابيتول الأمريكي لمظاهرات أنصار ترامب - بوابة الشروق
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تعزيز الأمن في محيط الكابيتول الأمريكي لمظاهرات أنصار ترامب

الكابيتول
الكابيتول

نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 7:05 م
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمني في محيط مبنى الكابيتول استعدادا لمظاهرات ينظمها غدا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج في محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير المنصرم.

ووفقا للشبكة، فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

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