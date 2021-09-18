دبلوماسي روسي: تحالف أوكوس موجه ضد الصين

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن تحالف أوكوس الأسترالي البريطاني الأمريكي الجديد، من وجهة النظر السياسية، موجه ضد الصين.

وقال أوليانوف في مقابلة مع "قناة 24" التليفزيونية اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يمس مسألة انتهاك معاهدة عدم الانتشار النووي لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تسعيان على مدى 17 شهرا لتحديد ما ينبغي تحقيقه لمساعدة أستراليا على استيعاب تكنولوجيا إنتاج الغواصات النووية.

وأضاف أن هذه المسألة حساسة للغاية لأن هذه الغواصات تستخدم يورانيوم عالي التخصيب، والذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية، مؤكدا أن هذا التحالف من الناحية السياسية موجه ضد الصين.

وتابع أوليانوف: "يجب الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والاتفاقية الأسترالية والاتفاقيتين الأمريكية والبريطانية حول الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخيرا بالمستوى المطلوب من الشفافية"، لافتا إلى أنه يتعين على وكالة الطاقة الذرية أن تكون مسؤولة عن كامل الترسانة النووية للدول الأعضاء فيها.