المشاط: استراتيجية الملكية الفكرية تساعد بشكل كبير في التعاون مع المجتمع الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تساعد بشكل كبير في التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة أنها تتم بتنسيق مع رئيس الوزراء وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

وأضافت المشاط، أنه يوجد أكثر من قطاع يستفيد من هذه الاسراتيجية، ذاكرة أن الوعي المجتمعي مهم، لأن هناك شركات تكون حريصة على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل، مؤكدة أن كيفية استخدام التكنولوجيا أمر مهم لاتاحة فرص عمل للشباب.