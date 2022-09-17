العدل الأمريكية تطالب محكمة الاستئناف بالسماح للمدعين بمراجعة وثائق ترامب السرية

طالبت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، محكمة الاستئناف الفيدرالية، السماح لها بمراجعة الوثائق السرية التى تم العثور عليها في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مارالاجو.

وقالت وزارة العدل في طلبها للدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف الفيدرالية -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- "إنه على المحكمة أن توقف جزءا من قرار المحكمة الأدنى الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي في الاحتفاظ بملفات حكومية في مقر إقامة ترامب بمارالاجو في بالم بيتش بعد انتهاء فترة رئاسته".

وتحقق وزارة العدل المريكية في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مارالاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة العام الماضي.