زعيم كوريا الشمالية يظهر بقبعة شتوية روسية تقليدية

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نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورة لزعيم البلاد كيم جونج أون، وهو يصافح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مرتديا قبعة شتوية روسية تقليدية قدمت هدية له.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم الكوري الشمالي يبدو سعيدا على الصورة، مشيرة إلى أنه في خلفيتها يمكن رؤية صندوق مفتوح وسيف بداخله.

وأفادت بأن كيم جونج أون سلّم أيضا هدية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووصل كيم أمس السبت إلى إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي حيث التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وزار مطار كنيفيتشي.

وبحث كيم وشويغو تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وزارا فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.