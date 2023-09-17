 موسكو: دمرنا 6 طائرات درون أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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موسكو: دمرنا 6 طائرات درون أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم

د ب أ
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 9:33 ص

قالت موسكو، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت ست طائرات أوكرانية بدون طيار (درون) كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع القول، إن قوات الدفاع الجوي أوقفت الطائرات الدرون الست قبالة السواحل الغربية والشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم.

وأضافت وزارة الدفاع، أنه قد تم أيضا التصدي لهجوم بطائرات بدون طيار على موسكو، حيث تم تدمير طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقتي إسترا ورامينكي.

ومن جهته، كتب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على قناته على تطبيق "تليجرام" أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بسبب الحطام الذي تساقط.


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