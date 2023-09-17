محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى شنتنا الحجر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، انتظام سير العمل بمستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي، رافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتفقد المحافظ قسم الإستقبال والطوارئ والصيدلية وغرف سحب العينات والأشعة والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مديرة المستشفى عن الخدمات المقدمة للمريض منذ وصوله لقسم الاستقبال وحتى تماثله للشفاء، فيما استفسر المحافظ عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ووجه بحصر كل الاحتياجات اللازمة لتلبيتها.

ووجه المحافظ مديرة المستشفى بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتأدية الخدمات الطبية على الوجه الأمثل، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على كل المستشفيات والوحدات الصحية لتذليل كل العقبات والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم علي العاملين بالمستشفي لتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى، أشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفى شنتنا الحجر يعد بمثابة مركزاً طبياً متميزاً ورائداً في تقديم الخدمات الصحية والعمل على تطوير الأداء الطبي والخدمي، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم اللازم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الطبي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات شنتنا الحجر شهد تطويرا شاملا ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية، حيث تم إنشاء قسم لمناظير الجهاز الهضمى وتوفير جهاز المنظار العلوي والقولونى وتجهيز جناح لبنك الدم لخدمة مرضى الغسيل الكلوى، ويضم المستشفى 8 عيادات خارجية و58 من الأسرة موزعة علي أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلي والغسيل الكلوي، كما يوجد بالمستشفى معمل كيمياء ومعمل ميكروبيولوجي ومعمل باراسيتولوجي وتم تزويدهم بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل على تقديم الخدمات الطبية لعدد 500 ألف نسمة.