الأمن يكشف حقيقة تعرض سيدة للتهديد ومحاولة اقتحام منزلها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات ما نشرته إحدى السيدات بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ادعت خلاله تعرضها للتهديد ومحاولة اقتحام منزلها دون وجه حق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات سابقة بين صاحبة الحساب مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وإحدى السيدات، وزوجها مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، مما أسفر عن صدور حكم قضائي ضد الشاكية لصالح المشكو في حقها، وعقب صدور الحكم تم إعلانها به دون تجاوز، واتخذت الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم دون تجاوز.