الزعيم الكوري الشمالي يختتم زيارته لروسيا

أنهى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون زيارته للشرق الأقصى الروسي، حيث استقل قطاره المدرع في مدينة ارتيوم، الواقعة شمال مدينة فلاديفوستك، حيث بدأ رحلته إلى كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية اليوم الأحد.



وأظهر مقطع فيديو عزف السلام الوطني لكوريا الشمالية وروسيا قبل أن يستقل كيم قطاره.



ويشار إلى أن الزعيم الكوري الشمال نادرا ما يغادر كوريا الشمالية، وعندما يقوم بذلك، يسافر على متن قطار مدرع.



قد أمضى كيم ستة أيام في روسيا، وأجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين في محطة فوستوشني الفضائية.



وأعرب المسؤولان عن استعدادهما لتعميق التعاون في مجالي التكنولوجيا والمجال العسكري.