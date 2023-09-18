تركي آل الشيخ: عدد زوار فعاليات الترفيه في السعودية تجاوز 120 مليونا

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إنّ موسم الرياض حقق نجاحا وصفه بأنه أكبر من المتوقع.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد، أن عدد زوار فعاليات الترفيه منذ استحداث هذا القطاع تجاوز 120 مليون زائر.



وأشار إلى أن عدد زوار موسم الرياض على وجه التحديد، تجاوز 37 مليون زائر، وهو رقم كبير جدا تحقق في ثلاثة موسم فقط.





وأمس السبت، أعلن تركي آل الشيخ، تفاصيل النسخة الرابعة لموسم الرياض التي ستنطلق في 28 أكتوبر المقبل، وستشهد إقامة نزالات ملاكمة عالمية، وبطولات كرة قدم، ومسرحيات وحفلات غنائية، إضافة إلى استضافة العديد من المعارض والمهرجانات.



وقال آل الشيخ عبر حسابه على تطبيق "X" (تويتر سابقاً)، إنه في يوم 28 أكتوبر المقبل سيتم افتتاح موسم الرياض، الذي سيقيمه أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، بمشاركة أشهر النجوم، مشدداً على أن هذا الموسم مختلف.



وأضاف في فيديو تقديمي، أنه سيصاحب الافتتاح إقامة أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، والذي سيكون أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، مشيراً إلى أن هذا النزال ستتم مشاهدته في جميع أنحاء العالم على الهواء مباشرة.