إصابة العشرات من عناصر حزب الله بعد انفجار أجهزة اتصال بأيديهم جنوب بيروت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت أجهزة يحملها عدد من عناصر حزب الله إلى قرصنة إسرائيلية، الأمر الذي أدى الى انفجارها بين أيديهم في مختلف المناطق اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بوقوع «حدث أمني معادٍ غير مسبوق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية».

وأشارت إلى تفجير نظام الـ pagers المحمول باليد واسطة تقنية عالية، لافتة إلى أن الإسعاف تعمل على نقل عشرات الإصابات إلى المستشفيات.

ويستخدم حزب الله هذا النظام للتواصل بين عناصره، ووفق مصدر أمني لبناني رفيع المستوى، فإن «إسرائيل اخترقت نظام أجهزة الاتصالات الفردية وقامت بتفجيرها».

وقالت جريدة «النهار» اللبنانية، إن العديد من الإصابات توجهت للمستشفيات في الضاحية الجنوبية والبقاع والنبطية، ذاكرة أن «العديد من المستشفيات تطلب التبرع بالدم.

وتداولت مواقع التواصل فيديوهات لأشخاص مصابين كانوا يحملون هواتف لاسلكية بين أيديهم.





