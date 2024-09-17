حماس عن انفجارات أجهزة الاتصال في لبنان: الاحتلال يتحمل تداعيات هذه الجريمة الخطيرة

عبرت حركة حماس عن إدانتها بشدة، للعدوان الذي وصفته بالصهيوني الإرهابي على مواطنين لبنانيين بتفجير أجهزة اتصالات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية ومرافق مدنية وخدمية.

وقالت حماس في بيان، إن هذا العدوان أدى لإصابة الآلاف بين المواطنين، دون تفريقٍ بين المقاومين والمدنيين، واستشهاد عدد منهم، في جريمة تتحدّى كافة القوانين والأعراف، محملة حكومة الاحتلال المسئولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة.

وأضافت: «هذه العملية الإرهابية تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل على المنطقة، وسياسة العربدة والغطرسة التي تتبناها حكومة الاحتلال، متسلّحة بدعم أمريكي يوفّر غطاءً لجرائمها الفاشية، ونؤكّد أن هذا التصعيد الإجرامي لن يقود كيان الاحتلال الإرهابي إلا لمزيد من الفشل والهزيمة».

وفيما أشادت بدعم حزب الله للفلسطينيين في غزة، فقد أكدت تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني والحزب، مقدمة التعازي الحارة لعوائل الضحايا، سائلة الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

وختمت قائلة: «جرائم الاحتلال الفاشي لن توهن من عزيمة شعوبنا الحرة ولن تكسر إرادة المقاومة لديها».

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع عدد ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال التي وقعت في مناطق مختلفة في لبنان، إلى 9 قتلى ونحو 2800 مصاب.

كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال خاصة بحزب الله اللبناني، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «بلغ عدد الجرحى 14 شخصا لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني».

وحمّل حزب الله في بيان، إسرائيل المسئولية الكاملة عن الانفجارات.

وقال: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي.. هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل».