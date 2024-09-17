 فون دير لايين تكشف عن أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة - بوابة الشروق
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فون دير لايين تكشف عن أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 2:33 م

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