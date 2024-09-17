فون دير لايين تكشف عن أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج عن أسماء وحقائب المفوضين الجدد، بعد أسابيع من المعارك السياسية.

وأعلنت فون دير لايين تكليف وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، بحقيبة الصناعة السيادية في السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة. وسيكون المفوض الجديد الذي تم ترشيحه في اللحظة الأخيرة بدلا من تييري بروتون المنتهية ولايته، مسئولا عن انتعاش الصناعة الأوروبية، وهي أولوية رئيسية للسنوات المقبلة.

كما عُين نائبا لرئيسة المفوضية. وكان الأليزيه قد اقترح استبدال بروتون بسيجورنيه عقب استقالته من منصبه كمفوض أوروبي للسوق الداخلية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويضم فريق فون دير لايين الجديد لولاية ثانية 11 امرأة، أي ما نسبته 40% من عدد أعضاء السلطة التنفيذية. وحصلت بذلك وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا على حقيبة مهمة مخصصة للتحول البيئي "النظيف والعادل والتنافسي" في المفوضية الأوروبية الجديدة، بحسب فون دير لايين.

وستكون الاشتراكية المقربة من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز البالغة 55 عاما كذلك نائبة للمفوضة الأوروبية.

وعينت الليتواني أندريوس كوبيليوس مفوضا أوروبيا لشئون الدفاع والفضاء، وهو منصب جديد استحدثته رئيسة المفوضية الأوروبية في مواجهة التهديد الروسي والحرب في أوكرانيا.

وكلفت فون دير لايين الإيطالي رافاييل فيتو، وزير الشئون الأوروبية في حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، نائبا لها، رغم انتقادات يسار ووسط الطيف السياسي الأوروبي.

ويتعين على السلطة التنفيذية الأوروبية الجديدة الحصول على موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي قبل توليها مهامها. وأعيد انتخاب فون دير لايين على رأس المفوضية في يوليو لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وقد وعدت بجعل الصناعة والدفاع وحتى السكن أولوياتها.