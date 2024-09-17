تشييع جثمان الراحل إيمان الصيرفي غدا بمقابر أسرته بالإسكندرية

يشييع غدا، جثمان المخرج الراحل إيمان الصيرفي، ليستقر جثمانه بمقابر أسرته بالإسكندرية بعد صلاة الظهر، وذلك حسبما كشفت الفنانة عايدة فهمي عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، بعدما انهى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إجراءات خروج جثمان الراحل.

وكتبت عايدة فهمي: «تمت الإجراءات بالمستشفي علي احسن وجه بفضل توجيهات دكتور اشرف زكي ونقابتنا المحترمة

شكرا منير مكرم.. بكرة 9 صباح يتحرك الجثمان من المستشفي بالقاهرة الي مقابر الاسرة بالإسكندرية ويصل قبل صلاة الظهر باذن الله.. ألف رحمة ونور عليك يا إيمان».

ورحل الفنان والمخرج المسرحى إيمان الصيرفى، صباح اليوم، عن عمر 71 عاما، بعد معاناة مع المرض، وكان آخر ظهور له فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الماضية، وفى الدورة قبل الماضية كان أحد أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية.

إيمان الصيرفى مخرج مسرحى، من مواليد 4 نوفمبر عام 1953، وشغل من قبل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة‏، وأخرج عددا من العروض المسرحية مثل مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال، منها: سيت كوم راسين في الحلال عام 2008، وفيلم من وراء الستار عام 2010.