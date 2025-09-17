العمل يستمر حسب الموعد في إنشاء البينة التحتية للواء الألماني في ليتوانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا اليوم الثلاثاء إن إنشاء بنية تحتية عسكرية لإرسال لواء من القوات المسلحة الألمانية جاهز للقتال إلى بلاده، يسير حسب الموعد.

وتم التخطيط لتواجد ما يصل إلى 5000 جندي بصفة دائمة، على أي يكون الموقع الرئيسي منشآت ثكنات جديدة وأن تكون منطقة التدريب العسكرية في رودنينكاي / نحو40 كيلومترا جنوب العاصمة فيلنيوس/، قرب الحدود مع بيلاروس.

ونقلت وسائل إعلام ليتوانية عن ناوسيدا قوله أثناء زيارة للموقع في رودنينكاي اليوم الثلاثاء: "إننا ننفذ التزاماتنا تجاه حلفائنا ونحن مستعدون لإنجاز العمل وفق الموعد واستقبال اللواء الألماني".

ومن المتوقع أن يكون اللواء قيد الخدمة تمام بحلول 2027.

ويأتي تشكيل الوحدة القتالية ضمن رد فعل ألمانيا على التهديد المتنامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من جانب روسيا.