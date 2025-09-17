مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا بعشرة لاعبين في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتنص ريال مدريد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتلقى الميرنجي ضربة مبكرة في الدقيقة الثالثة، بعدما اضطر المدير الفني تشابي ألونسو إلى استبدال ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة، ليدفع بداني كارفاخال بديلاً.

وافتتح مارسيليا التسجيل في الدقيقة 22 عبر تيموثي وياه الذي استغل تمريرة متقنة انفرد على إثرها بتيبو كورتوا وأسكن الكرة الشباك.

ورد ريال مدريد سريعاً بهدف التعادل عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 29، تحصل عليها زميله رودريجو.

وفي الشوط الثاني، كثف ريال مدريد ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، إلا أن دفاع مارسيليا نجح في التصدي للهجمات، قبل أن تتعقد مهمة أصحاب الأرض بطرد داني كارفاخال في الدقيقة 72.

ورغم النقص العددي، واصل الميرنجي محاولاته حتى احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة ترجمها مبابي بنجاح في الدقيقة 81، مسجلاً الهدف الثاني له وللفريق.

وحاول مارسيليا العودة في الدقائق الأخيرة، غير أن محاولاته اصطدمت بتألق الدفاع والحارس كورتوا، لتنتهي المواجهة بانتصار ريال مدريد (2-1).

وبهذه النتيجة، يحصد ريال مدريد أول 3 نقاط في مشواره الأوروبي، مستهلاً حملة البحث عن اللقب بأفضل طريقة ممكنة.