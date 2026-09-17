- المحافظ ووزير الشباب والرياضة يستمعان لمطالب أهالي الشلاتين.. ودراسة احتياجات المياه والكهرباء والرياضة والخدمات

تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خلال زيارته لمكتب شئون القبائل بمدينة الشلاتين، مساء اليوم الخميس، آليات التواصل المباشر مع مشايخ وعواقل القبائل وأهالي المنطقة، ودور المكتب في رصد الاحتياجات والمطالب والتنسيق بشأنها مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

واستمع المحافظ إلى عرض حول اختصاصات المكتب ودوره في التواصل مع المواطنين، ورصد احتياجات القرى والتجمعات والمناطق الحدودية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية في الموضوعات التي تتطلب تدخلا أو دراسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وخلال اللقاء، استمع الدكتور وليد البرقي إلى عدد من مطالب أهالي المنطقة، والتي تضمنت احتياجات مرتبطة بالمياه والكهرباء، وإقامة نادي للهجن، وتحسين الخدمات المرورية، وإنشاء شاطئ عام، ونادي اجتماعي، إلى جانب مطالب بشأن الوحدات البدوية، ورفع الحافز المقرر للأطباء بمستشفى الشلاتين، وإقامة ساحات رياضية لخدمة أبناء المدينة.

ووجه محافظ البحر الأحمر بدراسة المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تحديد آليات التعامل معها وفقا للاختصاصات والإمكانات المتاحة، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وفي استجابة مباشرة لأحد المطالب المطروحة خلال اللقاء، أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إقامة سباق للهجن بمدينة الشلاتين خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا حرص الوزارة على دعم الأنشطة الرياضية والتراثية التي تعكس طبيعة مدن الجنوب وتتيح لأبنائها المشاركة في الفعاليات الرياضية.

وشهد اللقاء تقديم فقرة فنية من أطفال المنطقة، قبل بدء اللقاء بالمجمع، حيث قدم الأطفال عددا من الفقرات التي عكست مواهبهم وحرصهم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية.

وأكد الدكتور وليد البرقي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، تقديره لدور مشايخ وعواقل القبائل في دعم التواصل مع الأهالي، مشيرا إلى أهمية استمرار قنوات الحوار المباشر للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وربط المطالب المطروحة بجهود الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن التواصل المباشر مع أبناء المناطق الحدودية يمثل أهمية كبيرة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات أبناء المنطقة والتعرف على احتياجاتهم، بما يدعم تطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهم.

وأشار الوزير إلى أن الشباب يمثلون عنصرا رئيسيا في جهود التنمية، مؤكدا حرص الوزارة على توسيع نطاق الأنشطة والبرامج الموجهة للنشء والشباب، وتعزيز مشاركتهم والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.

كما تابع محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة، الإدارات والمرافق الداخلية بالمكتب، ووجه بتيسير الإجراءات وسرعة التواصل مع المواطنين، ومتابعة الموضوعات التي يتم عرضها والتنسيق بشأنها مع الجهات التنفيذية، بما يضمن استمرار التواصل وتحويل المطالب القابلة للتنفيذ إلى إجراءات عملية.