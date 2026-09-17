مقتل ثلاثة أشخاص إثر سقوط طائرة خفيفة في جبال الألب السويسرية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما اصطدمت طائرتهم الخفيفة بسفح جبل من جبال الألب السويسرية، وفقا لما أفادت به شرطة إقليم فاليه اليوم الأربعاء.

وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "سيروس إس آر 22" قد أقلعت من لوجانو في كانتون تيسينو وتوقفت لفترة قصيرة في سيون، حيث كان كابتن الطائرة ينوي مواصلة الرحلة إلى بوكس.

وأوضحت الشرطة أن الطائرة ذات الأربعة مقاعد اصطدمت بسفح الجبل وسقطت بالقرب من لوكرباد بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء.

وأبلغ سكان محليون خدمات الطوارئ بعد رؤيتهم تصاعد الدخان من المنطقة. وأفادت الشرطة بأن فرق الإنقاذ وصلت وتأكدت من وفاة جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها جراء الحادث. وما زال جاري التعرف على هويات الضحايا اليوم الأربعاء.