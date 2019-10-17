الخارجية السورية: العدوان التركي وليد الأطماع التوسعية لنظام أردوغان

أكدت سوريا أن العدوان التركي على أراضيها وليد للأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان ويفقده موقع الضامن في إطار "أستانا"، مؤكدة تلاحم كل السوريين في التصدي لهذا العدوان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "رغم سيل الإدانات الدولية لا يزال نظام أردوغان متعنتا في عدوانه السافر على سوريا في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية الأمر الذي يظهر إلى العلن الوجه الحقيقي لنظام أردوغان".

وأضاف المصدر أن نظام أردوغان يؤكد أنه في مصاف المجموعات الإرهابية التي قدم لها مختلف أشكال الدعم ويوجه ضربة شديدة للجهود الرامية لإيجاد مخرج للأزمة في سوريا وبالتالي يفقد موقع الضامن في إطار أستانا.

وتابع "أن سوريا إذ تجدد رفضها المطلق وإدانتها الشديدة للعدوان التركي فإنها تؤكد تلاحم السوريين ووحدتهم أكثر من أي وقت مضى تحت راية العلم الوطني في التصدي للعدوان التركي والحفاظ على وحدة سوريا".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته في الضغط على نظام أردوغان لوضع حد لعدوانه على سوريا وتحميله كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة عليه وإرغامه على الإقلاع عن سياساته التخريبية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.