ألمانيا تسجل 7830 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 356 ألفا و387 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أنه تم تسجيل 7830 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 356 ألفا و387 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 33 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و767 حالة.

وتبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا في ألمانيا الآن حوالي 56 ألفا و620 حالة بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 290 ألف حالة.