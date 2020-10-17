ترامب: دول أخرى سرقت خططنا الخاصة بتطوير الصواريخ فرط الصوتية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك صواريخ فرط صوتية، معتبرا أن بلاده لم تتمكن من تطويرها سابقا لأن دولا أخرى "سرقت" البيانات الخاصة بتصميمها.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها الجمعة أمام حشد من أنصاره في فلوريدا: "نمتلك الآن صواريخ فرط صوتية. لم تكن سابقا بحوزتنا لأن دولا أخرى كانت تقوم بسرقة خططنا من إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما".

وأضاف ترامب: "سنحافظ على أمريكا التي لا يمكن التغلب عليها... سنضمن السلام عبر القوة. ولدينا الآن أفضل المعدات عالميا... لدينا أعظم المقاتلات والصواريخ والسفن. لدينا أفضل قوات مسلحة شهدها التاريخ. روسيا الصين وكل الدول تحسدنا".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي عدة مرات إن بلاده تمتلك "صاروخا فرط صوتي سوبر-بوبر"، معتبرا أنه سيكون "الأسرع في العالم".

لكن وزارة الدفاع الأمريكية اعترفت سابقا على لسان أكبر مسؤوليها بأن الولايات المتحدة تأخرت عن كل من الصين وروسيا في مجال الأسلحة فرط الصوتية.