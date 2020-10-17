 ترزاسكوفسكي عمدة وارسو يطلق حركة مواطنين جديدة - بوابة الشروق
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ترزاسكوفسكي عمدة وارسو يطلق حركة مواطنين جديدة

علم بولندا
علم بولندا
وارسو - د ب أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 7:19 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 7:19 م

أعلن عمدة العاصمة البولندية وارسو والمرشح الرئاسي السابق رافال ترزاسكوفسكي اليوم السبت، إطلاق حركة مواطنين جديدة تهدف إلى مساعدة المعارضة على إزاحة الحزب الحاكم في البلاد.

ويأمل ترزاسكوفسكي أن تسخر الحركة إمكانات أكثر من 10 ملايين ناخب دعموه في جولة الإعادة الرئاسية التي أجريت في يوليو الماضي، والتي خسر فيها بفارق ضئيل أمام الرئيس الحالي أندريه دودا.

وقال ترزاسكوفسكي خلال فعالية جرت عبر الإنترنت إنه بعد التشاور مع المواطنين، ستضع الحركة قائمة "بالأمور التي لدينا رأي مشترك بشأنها" وتقدم حلولا تشريعية.

وأضاف ترزاسكوفسكي: "الكثير يفرقنا. يمكن للمرء أن يعتقد أننا منقسمون إلى الأبد، لكنني أعتقد أن هناك قيماً وأفكاراً نتشاطرها".

وسوف تعمل الحركة ، التي ستسمى " بولندا المشتركة " ، بشكل منفصل عن الأحزاب السياسية ، بالرغم من أنه ينظر إليها على أنها منحازة لحزب المنتدى المدني المعارض الذي يشغل ترزاسكوفسكى منصب نائب زعيمه.


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