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هز زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا، حسبما قال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

ووقع الزلزال الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المجلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترا شمال شرق بلدة لووك.

وقال المعهد إن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.

وحذر المعهد من هزات ارتدادية لكنه قال إنه لا يتوقع حدوث أضرار من الزلزال.

يذكر أن الفلبين تقع على حزام النار بالمحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية، والتي تتسبب في حدوث نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم.