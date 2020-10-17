 ‏عماد الدين حسين يستخرج كارنيه عضوية مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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‏عماد الدين حسين يستخرج كارنيه عضوية مجلس الشيوخ


نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:50 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 10:50 م

سلم المستشار محمود اسماعيل عثمان، أمين عام مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، كارنيه عضويته بالمجلس مساء اليوم السبت.

وكان حسين هو العضو الثاني الذي يحصل على كارنيه العضوية من بين المعينين المائة بعد الفريق جلال هريدي الذي سيراس الجلسة الإجرائية لأداء اليمين غدا الأحد.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ ‏إن جلوس الأعضاء في الجلسة الإجرائية التي ستتم غدا سيكون طبقا للسن.

وناشد إسماعيل الأعضاء بأن يلتزم كل منهم برقم الكرسي الخاص به وربما يتم تطبيق ذلك طوال عمل المجلس.

‏وسيؤدي أعضاء المجلس -وعددهم 300 نائب- اليمين الدستورية في الثانية عشرة من صباح الغد الأحد، وبعدها يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.


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