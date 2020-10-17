 الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 5:16 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 5:16 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر تغريده في موقع "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في منطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عقب رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق قذيفة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة، موضحا أن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

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