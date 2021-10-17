التحالف الدولي: داعش لا زال يشكل تهديدا حقيقيا في العراق وسوريا

أكد القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال جون برينان، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي لا زال يشكل تهديدا حقيقيا في العراق وسوريا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان العراق، في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إن رئيس الإقليم مسرور بارزاني، استقبل اليوم، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، جرى بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش.

ووجّه بارزاني، للتحالف الدولي شكره على دعمه، مشدداً على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لاسيما في المناطق الكردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب في تلك المناطق.

وأكد أن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.