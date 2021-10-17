أعلنت الحكومة السويدية، أن وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، ستجري أول زيارة رسمية لإسرائيل منذ 10 سنوات، حيث توترت العلاقات بين إسرائيل والسويد قبل 7 سنوات بعد اعتراف الأخيرة بفلسطين.

وقالت الحكومة السويدية، في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "وزيرة الخارجية آن ليندي ستبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل وفلسطين يومي 18 و19 أكتوبر الجاري".

ومن المقرر أن تلتقي ليندي غدا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الخارجية يائير لابيد، وفي اليوم التالي تلتقي ليندي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية.