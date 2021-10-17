محافظ بورسعيد: خطة لرصف وتطوير الطرق والميادين بحي الزهور

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد سرحان بحي الزهور، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأوضح أنه سيتم تطوير الطرق بحي الزهور لتماثل الشوارع التي تم تطويرها بحي الضواحي، والتي بدأت بتطوير ورفع الكفاءة بشارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة بحي الزهور.

وأشار إلى أن حي الزهور سيشهد الأيام المقبلة خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بمختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة بالشوارع و الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار.

وأضاف أن بورسعيد تحقق حاليا نقلة نوعية في مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات في العديد من المجالات.