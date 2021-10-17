الرئيس التركي يبدأ اليوم جولة إفريقية

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد جولة إفريقية، تشمل أنجولا وتوجو ونيجيريا، وتستمر حتى الأربعاء.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية القول، في بيان، إن زيارة أردوغان الرسمية إلى أنجولا هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس الجمهورية.



وأشار البيان، إلى أن علاقات البلدين اكتسبت زخما عبر الزيارة التي أجراها رئيس أنجولا جواو مانويل جونسالفيس لورنسو، إلى تركيا في يوليو الماضي.



وأوضح أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وأنجولا سترتقي إلى مستوى أكثر تقدما، عبر الزيارة التاريخية التي سيجريها أردوغان.



ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابا أمام الجمعية الوطنية لأنجولا، وفق البيان.



وحول محطة توجو، أكد البيان أن زيارة أردوغان إلى هذا البلد تعتبر تاريخية لأنها ستكون الأولى من نوعها أيضا على مستوى رئيس جمهورية تركيا.



وذكر أن المحادثات التي سيجريها الرئيس التركي في العاصمة لومي، ستناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز على تعزيز التعاون بين البلدين.



وبحسب البيان، سيختتم أردوغان جولته بزيارة أبوجا، عاصمة نيجيريا التي لديها علاقات متجذرة وقوية مع تركيا.



ولفت إلى أن المحادثات التي ستجرى مع الجانب النيجيري ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تعميق التعاون القائم بين البلدين.



وجاء في البيان، أن الزيارات ستتيح للقادة إمكانية تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، بجانب العلاقات الثنائية.