عمرو أديب عن حديثه مع وزير كهرباء أسبق: قال لي الكام واحد اللي صوتهم عالي بننور لهم الحتة وخلاص

علق الإعلامي عمرو أديب، على الصور التي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمقارنة ما بين أوضاع سكان المناطق غير الآمنة قبل وما بعد النقل إلى المشروعات البديلة.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «دي مش عيشة، الناس لو كانوا عملوا أي حاجة حقهم، ووجود ناس على مدى السنين ساكتة على الكلام ده جريمة تاريخية».

ونوه إلى أن البعض كانوا يرفضون النقل من المناطق غير الآمنة بسبب الشائعات المنتشرة بأن الدولة لن تنقلهم وتخصص تلك المناطق للمستثمرين العرب، مضيفًا: «يجننك لغاية ما الناس اتنقلت وشافت المدرسة ومركز الشباب والعفش وبدأت تصدق».

وأكد أنه كان أحد المهتمين بتغطية مشكلات المناطق العشوائية وتواجد في منطقة منشية ناصر يوم حادث «سقوط صخرة الدويقة»، معقبًا: «مكناش ساكتين، لكن النهاردة إيه الوضع؟ هناك فلوس اتصرفت لتطوير تلك المناطق منين معرفش، أنا معرفش الدولة بتجيب فلوس منين».

وذكر أنه أجرى في السابق حوارًا مع وزير كهرباء أسبق وسأله عن مشكلة الكهرباء المقطوعة، مضيفًا أن الوزير أجابه نصًا: «هصرف المليارات دي كلها عشان أنور البلد كلها؟ الكام واحد اللي صوتهم عالي بننور لهم الحتة وخلاص»، حسب قوله.

وأشاد بجهود وزير الإسكان الحالي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أنهم يبذلون مجهودًا عبقريًا في ملف تطوير العشوائيات.