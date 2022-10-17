الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم: أمطار ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 23

العاصمة الإدارية 29 22

6 أكتوبر 28 22

بنهــــا 28 23

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 22

المنصورة 28 22

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 28 21

السويس 28 22

الزقازيق 29 23

شبين الكوم 28 23

طنطا 28 22

شلاتين 33 24

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 19

وادي النطرون 28 20

مطروح 26 19

السلوم 27 18

سيوة 27 16

العريش 29 20

رفح 28 20

الطور 30 20

كاترين 25 13

رأس سدر 30 20

نخل 31 13

طابا 30 22

نويبع 30 22

حلايب 31 24

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 23

الفيوم 28 20

بني سويف 29 20

المنيا 29 19

أسيوط 30 19

سوهاج 32 20

قنا 33 21

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 34 20

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24