أحمد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب انتمائي الزمالك

قال أحمد توفيق لاعب نادي الزمالك السابق، والمنضم لنادي البنك الأهلي مؤخراً، إنه رفض عرضًا من النادي الأهلي للتعاقد معه.

وكان نادي البنك الأهلي قد تعاقد مع توفيق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيراميدز.

وأضاف توفيق في تصريحات لقناة الحياة، أنه تلقى عروضا من عدة أندية، من بينهم الزمالك في الفترة الماضي، ولكن شعوره بعدم الارتياح تجاه عرض الفريق الأبيض، السبب وراء توقف المفاوضات.

وأوضح توفيق أن جلسته مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حسمت انتقاله للفريق ورفض باقي العروض.

وعند سؤاله عن إمكانية انضمامه لنادي الأهلي في المستقبل، قائلًا: "قضيت 9 سنوات داخل جدران نادي الزمالك، لذلك سيكون من الصعب انتقالي للأهلي."

وأتم: "موسيماني مدرب الأهلي السابق طلب التعاقد معي في وقت سابق، شقيقي أكرم توفيق كان وسيطا في المفاوضات، ولكني رفضت الانضمام للأهلي حينذاك؛ بسبب حبي وإنتمائي للزمالك."